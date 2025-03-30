Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:18, 30 марта 2025Бывший СССР

В постах Зеленского заметили одну деталь

Дубинский: Зеленский записывает видеообращения, находясь в больнице
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский записывает видеообращения, находясь в больнице. С таким утверждением в своем Telegram-канале выступил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене.

Он обратил внимание, что украинский лидер стал чаще снимать видео на фоне белой стены. «Такие странные записи Зеленский ведет из больницы, где проходит “восстанавливающую терапию”. То есть капается от переутомления и нервного истощения», — пишет депутат.

Ранее Дубинский назвал последний день президентства Зеленского. По его мнению, нахождение политика у власти закончится с завершением боевых действий на Украине.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    Операцию по нейтрализации стрелка в Мурманске показали на видео

    Британские корабли получат лазерное оружие

    Стрелявший с крыши в Мурманске получил ранение

    Иран заявил о готовых к пуску сотнях ракет после угроз Трампа

    Тренер «Зенита» объяснился из-за 10 иностранцев на поле

    15 лет назад двое смертников устроили мощные взрывы в Кизляре. Кто организовал теракты против дагестанских милиционеров?

    Северная Корея впервые за пять лет впустила туристов, а потом обиделась на них. Что не понравилось режиму Кима?

    Полиция нейтрализовала стрелка в Мурманске

    Российских школьниц нашли мертвыми под окнами многоэтажки

    Раскрыт тип боеприпасов у мурманского стрелка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше