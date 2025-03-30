В постах Зеленского заметили одну деталь

Дубинский: Зеленский записывает видеообращения, находясь в больнице

Президент Украины Владимир Зеленский записывает видеообращения, находясь в больнице. С таким утверждением в своем Telegram-канале выступил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене.

Он обратил внимание, что украинский лидер стал чаще снимать видео на фоне белой стены. «Такие странные записи Зеленский ведет из больницы, где проходит “восстанавливающую терапию”. То есть капается от переутомления и нервного истощения», — пишет депутат.

Ранее Дубинский назвал последний день президентства Зеленского. По его мнению, нахождение политика у власти закончится с завершением боевых действий на Украине.