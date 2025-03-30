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04:07, 30 марта 2025Мир

В США предложили Трампу и Путину решение о судьбе Зеленского

Макгрегор: Трамп и Путин должны сделать вывод, что Зеленского нужно убрать
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: White House / Globallookpress.com

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Glenn Diesen предложил президентам США и России Дональду Трампу и Владимиру Путину решение о судьбе их украинского коллеги Владимира Зеленского.

Полковник отметил, что Кремль и Белый дом должны прийти к выводу о том, что Зеленского нужно убрать, в противном случае конфликт не будет разрешен.

Макгрегор считает, что украинский лидер делает «возмутительные заявления, которые не имеют никакого смысла», и готов сжечь дотла всю страну и население.

«Это ни в чьих интересах. Русским это не надо, иначе они бы вели эту войну совсем по-другому. Мы тоже не хотим, чтобы это случилось», — заключил экс-советник.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский после слов российского лидера Владимира Путина о внешнем управлении под эгидой ООН должен уйти в отставку или воевать с Россией в одиночку.

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