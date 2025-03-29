На Украине назвали два варианта для Зеленского после слов Путина

Дубинский: Зеленский должен уйти в отставку или воевать с Россией в одиночку

Президент Украины Владимир Зеленский после слов российского лидера Владимира Путина о внешнем управлении под эгидой Организации объединенных наций (ООН) должен уйти в отставку или воевать с Россией в одиночку. Такие варианты развития событий назвал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что еще месяц назад Путин признавал украинский парламент в качестве законной власти, а сейчас говорит о внешнем управлении. Депутат подчеркнул, что США могут согласиться с мнением России, так как Москва и Вашингтон одинаково не доверяют Зеленскому.

«Не имея возможности удовлетворить ни одну из сторон, Зеленский либо должен уйти и дать провести выборы, либо остаться один на один с РФ. В конце-концов, если не подписать договор США, то можно потерять все через применение силы Россией», — написал Дубинский.

Ранее Путин предложил обсудить введение временной администрации на Украине под эгидой ООН и отдельных стран. Он пояснил, что такой шаг позволил бы провести выборы и привести к власти правительство, которому доверяют граждане, а Москва смогла бы вести с ним переговоры.