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03:29, 30 марта 2025Мир

В Венгрии рассказали о заявлении Лаврова о предотвращении атак ВСУ на «Турецкий поток»

Сийярто: Лавров рассказал Венгрии о предотвращении атак ВСУ на «Турецкий поток»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРабота систем ПВО:
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал венгерскому руководству о предотвращении атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на газопровод «Турецкий поток». Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Сергей Лавров сообщил нам, что российские военно-воздушные силы или ПВО предотвратили атаку беспилотников на инфраструктуру "Турецкого потока" с территории Украины», — отметил руководитель внешнеполитического ведомства.

Ранее Сийярто заявил, что Украина игнорирует реалии боевых действий против России и не собирается делать выводов в этой связи. По его словам, сегодня и Киев, и страны Европейского союза (ЕС) настроены на продолжение военного конфликта с Москвой, тогда как ситуация на поле боя двигается не в лучшую для них сторону.

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