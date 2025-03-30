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06:11, 30 марта 2025Россия

Верховный суд обязал россиян оплачивать коммунальные платежи за детей

Верховный суд РФ: Родители должны оплачивать коммунальные услуги за детей
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Верховный суд России постановил, что родители должны оплачивать коммунальные платежи за детей до их совершеннолетия. При этом не имеет значения, проживают ли они вместе с детьми или нет, сообщает РИА Новости.

Как стало известно, томское товарищество собственников жилья подало в суд на местного жителя, который более пяти лет не платил коммунальные платежи, накопив долг почти в 445 тысяч рублей. В суде первой инстанции иск частично удовлетворили — с должника и его матери взыскали деньги.

Однако позднее дело попало на рассмотрение в Верховном суде. Там учли, что должнику было меньше 18 лет, а значит взыскивать долг нужно с его родителей. Дело отправили на пересмотр.

«В случае, если собственником жилого помещения (доли) является несовершеннолетний, то обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг несут его родители независимо от факта совместного с ним проживания», — поясняется в определении Верховного суда.

Ранее эксперт рассказал, что не все коммунальные услуги в квитанциях подлежат оплате. Обязательно нужно оплачивать только основные коммунальные услуги — свет, тепло, водоснабжение и вывоз мусора.

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