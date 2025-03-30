Верховный суд обязал россиян оплачивать коммунальные платежи за детей

Верховный суд РФ: Родители должны оплачивать коммунальные услуги за детей

Верховный суд России постановил, что родители должны оплачивать коммунальные платежи за детей до их совершеннолетия. При этом не имеет значения, проживают ли они вместе с детьми или нет, сообщает РИА Новости.

Как стало известно, томское товарищество собственников жилья подало в суд на местного жителя, который более пяти лет не платил коммунальные платежи, накопив долг почти в 445 тысяч рублей. В суде первой инстанции иск частично удовлетворили — с должника и его матери взыскали деньги.

Однако позднее дело попало на рассмотрение в Верховном суде. Там учли, что должнику было меньше 18 лет, а значит взыскивать долг нужно с его родителей. Дело отправили на пересмотр.

«В случае, если собственником жилого помещения (доли) является несовершеннолетний, то обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг несут его родители независимо от факта совместного с ним проживания», — поясняется в определении Верховного суда.

Ранее эксперт рассказал, что не все коммунальные услуги в квитанциях подлежат оплате. Обязательно нужно оплачивать только основные коммунальные услуги — свет, тепло, водоснабжение и вывоз мусора.