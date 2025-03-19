Перечислены необязательные для оплаты коммунальные услуги

Юрист Осянин: Не все коммунальные услуги в квитанциях подлежат оплате

Не все коммунальные услуги в квитанциях подлежат обязательной оплате, рассказал доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин. В разговоре с агентством «Прайм» он отметил, что значительная часть жильцов, в частности, старшее поколение, ошибочно принимают все перечисленные в квитанции услуги за обязательные платежи.

«При этом механизм отказа от неиспользуемых услуг иногда протекает через расторжение договора. Это долго и хлопотно, поэтому не все хотят связываться», — добавил эксперт.

По словам юриста, нередко в квитанциях могут оказаться услуги консьержа, радиоточка, кабельное телевидение, а также диспетчер, при том, что официального согласия владельцев на указанные пункты не было.

Основные коммунальные услуги — свет, тепло, водоснабжение, вывоз мусора — должны оплачиваться в обязательном порядке, однако услуги консьержа или кабельного телевидения относятся к дополнительным и должны производиться исключительно на добровольной основе после проведения общего собрания и принятия соответствующего решения самим собственником, указал Осянин.

Ранее стало известно, что в 42 регионах России пересмотрели диапазоны потребления электроэнергии по дифференцированному тарифу для населения. Отмечается, что повышающий коэффициент до 1,8 в отопительный сезон затронет граждан, проживающих в негазифицированных домах с электроотоплением.