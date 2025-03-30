Владелец затонувшего в Египте батискафа выразил соболезнования семьям погибших россиян

Sindbad Submarines выразила соболезнования семьям погибших в Хургаде россиян

Компания Sindbad Submarines, которой принадлежал затонувший у берегов египетского города Хургада батискаф, выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших российских туристов. Заявление судовладельца цитирует портал Masrawy.

«При проведении расследования инцидента мы будем придерживаться принципов прозрачности и выступим с заявлением о ходе следственных мероприятий, как только у нас появится подтвержденная информация», — отметили владельцы судна.

Там добавили, что батискафы для подводных экскурсий соответствуют стандартам Американского бюро судоходства, и пообещали выяснить причины и обстоятельства трагедии.

Батискаф «Синдбад», на борту которого находились 45 туристов, а также члены экипажа, затонул в Египте в четверг, 27 марта. Большинство людей спаслись, их госпитализировали, однако нескольким пассажирам, в том числе двоим детям, выжить не удалось.

Предварительной версией катастрофы называют человеческий фактор. Предполагается, что один из пилотов подводного аппарата не справился с управлением, что привело к столкновению с рифом. В результате произошла разгерметизация, и субмарина перевернулась.