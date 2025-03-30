Филиппо призвал Запад перестать вооружать и финансировать Украину

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Запад перестать вооружать и финансировать Украину. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Ополченцы [украинского лидера Владимира] Зеленского похищают на улице курьера и отправляют его на фронт... Срочно нужен мир, чтобы остановить этих чудовищ и насилие! Давайте прекратим вооружать и финансировать этот режим!» — призвал он.

Политик разместил у себя на странице видео, на котором в Одессе полиция схватила курьера и силой усадила его в машину. Рядом находился сотрудник ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов на Украине — прим. «Ленты.ру»).

Ранее в Одессе сотрудники территориального центра комплектования избили женщину, которая пыталась помешать мобилизации своего родственника. Пострадавшей стало плохо, ей вызвали скорую. Информации о ее состоянии не приводилось.