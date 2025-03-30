00:20, 30 марта 2025

Военный эксперт заявил о подготовке Евросоюза к схватке с Россией

Военный эксперт Дандыкин: Европа перевооружается для схватки с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) сможет реализовать свой масштабный план перевооружения в рамках подготовки к схватке с Россией, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. Об этом пишет «Инфо24».

Брюссель сделает все возможное для перевооружения ЕС, оценил специалист. По его словам, страны ЕС уже соперничают с США в вопросе поддержки Украины.

«При этом Европа открыто называет Россию своим главным противником, планируя и дальше идти по пути конфронтации с Москвой», — подчеркнул он.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что к 2030 году Европа должна иметь сильную оборонную позицию.

    Обсудить
    Последние новости

    Автомобили из Китая попали в перечень облагаемых налогом на роскошь

    Политолог объяснил желание Великобритании столкнуть Европу с Россией

    Финляндия призвала ЕС выбрать одного лидера для переговоров по Украине

    Франция заявила о готовности защитить свои ценности после требования США

    На Украине первая девушка подписала контракт для не достигших мобилизационного возраста

    Американский миллиардер предрек Зеленскому судьбу избалованного голливудского актера

    Трамп за игрой в гольф обсудил ледоколы с президентом Финляндии

    Капитан затонувшего батискафа «Синдбад» раскрыл подробности происшествия

    В МИД разъяснили механизм создания временных администраций после идеи Путина по Украине

    Военный эксперт заявил о подготовке Евросоюза к схватке с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше