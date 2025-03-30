Военный эксперт заявил о подготовке Евросоюза к схватке с Россией

Военный эксперт Дандыкин: Европа перевооружается для схватки с Россией

Европейский союз (ЕС) сможет реализовать свой масштабный план перевооружения в рамках подготовки к схватке с Россией, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. Об этом пишет «Инфо24».

Брюссель сделает все возможное для перевооружения ЕС, оценил специалист. По его словам, страны ЕС уже соперничают с США в вопросе поддержки Украины.

«При этом Европа открыто называет Россию своим главным противником, планируя и дальше идти по пути конфронтации с Москвой», — подчеркнул он.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что к 2030 году Европа должна иметь сильную оборонную позицию.