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01:50, 30 марта 2025Бывший СССР

В Раде назвали подписание Зеленским сделки с США аферой

Дубинский назвал подписание Зеленским сделки по полезным ископаемым с США аферой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Stephanie Lecocq - WPA Pool / Getty Images

Подписание украинским президентом Владимиром Зеленским сделки о добыче ресурсов с США станет самой большой аферой главы киевского режима, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене.

По его словам, Рада не может ратифицировать это соглашение в том виде, в котором оно существует сейчас. Депутат объяснил, что это не договор между двумя странами или кредитно-финансовыми организациями, а оффшорный фонд, взнос в который не относится к госдолгу Украины.

«Поэтому Зеленский вполне может подписать его и сам, или дать поручение (премьер-министру Денису — примечание "Ленты.ру") Шмыгалю, или какому-то Госинвесту в качестве взноса в совместное предприятие с американцами», — добавил он. Политик назвал сделку аферой.

Ранее стало известно, что Украина получила от США проект нового соглашения по полезным ископаемым, который «нарушает все красные линии Киева».

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