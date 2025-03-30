Звезде реалити-шоу сломал нос ее ребенок

Дочь участницы реалити-шоу Милли Макинтош случайно сломала ей нос

Звезда британского реалити-шоу Made in Chelsea («Золотая молодежь Челси») Милли Макинтош рассказала, что ее дочь двухлетняя Аурелия случайно сломала ей нос. Пост об этом она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я немного притихла тут в последнее время, и вот причина...Три недели назад Аурелия случайно сломала мне нос! (...) Она откинула голову назад, пока я держала ее, и затылком ударила мне прямо в нос. Я услышала хруст и обратилась к доктору, в итоге мне понадобилась операция, чтобы исправить перелом носа», — написала Макинтош.

Участница телешоу назвала случившееся «родительской ошибкой», которая по-прежнему вызывает смех. В комментариях пользователи поддержали Макинтош и посоветовали ей не принимать случившееся на свой счет. «Это крайне тяжело, но тебе нужно быть добрее к самой себе, и я говорю себе то же самое», — написал один из пользователей.

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