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16:38, 30 марта 2025Интернет и СМИ

Звезде реалити-шоу сломал нос ее ребенок

Дочь участницы реалити-шоу Милли Макинтош случайно сломала ей нос
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: @milliemackintosh

Звезда британского реалити-шоу Made in Chelsea («Золотая молодежь Челси») Милли Макинтош рассказала, что ее дочь двухлетняя Аурелия случайно сломала ей нос. Пост об этом она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я немного притихла тут в последнее время, и вот причина...Три недели назад Аурелия случайно сломала мне нос! (...) Она откинула голову назад, пока я держала ее, и затылком ударила мне прямо в нос. Я услышала хруст и обратилась к доктору, в итоге мне понадобилась операция, чтобы исправить перелом носа», — написала Макинтош.

Участница телешоу назвала случившееся «родительской ошибкой», которая по-прежнему вызывает смех. В комментариях пользователи поддержали Макинтош и посоветовали ей не принимать случившееся на свой счет. «Это крайне тяжело, но тебе нужно быть добрее к самой себе, и я говорю себе то же самое», — написал один из пользователей.

Ранее сообщалось, что британский телеведущий Гетин Джонс упал, катаясь на роликах в прямом эфире на телеканале «Би-би-си», и получил травму. Он заявил, что испытывал ужасную боль и не мог встать.

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