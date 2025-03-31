13-летняя российская школьница сбежала от матери и поплатилась

78.ru: В Гатчине 13-летняя школьница сбежала от матери и выпала из окна

В Гатчине Ленинградской области 13-летняя школьница сбежала от матери и поплатилась. По данным 78.ru, юная россиянка выпала из окна и была доставлена в больницу с тяжелыми травмами.

Девочка вместе с родительницей прогуливвались по магазинам в торговом центре «Кубус». В какой-то момент несовершеннолетняя отпросилась в книжный и пропала. Жительница Ленобласти сначала пыталась найти ребенка сама, а затем обратилась к сотрудникам полиции.

Оперативники установили, что девочка дошла до многоэтажного дома на Рощинской улице и выпала из окна. В тяжелом состоянии ее доставили реанимацию.

Пострадавшей уже провели две операции. Так, у нее диагностировали разрыв селезенки. Сейчас она находится в сознании. Предположительно, девочка пошла на такой шаг, поскольку не хотела возвращаться в школу после весенних каникул.

Как разузнал 78.ru, ребенок воспитывается в полной многодетной семье с четырьмя детьми. О пострадавшей знакомые отзывались как о тихой и скромной.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 12-летняя школьница готовила брату сюрприз и выпала из окна.