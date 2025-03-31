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12:17, 31 марта 2025Ценности

43-летняя Джессика Альба похвасталась фигурой на фото в бикини

43-летняя актриса Джессика Альба похвасталась фигурой на фото в бикини
Мария Винар

Фото: @jessicaalba

Американская актриса и предпринимательница Джессика Альба похвасталась фигурой в откровенном виде на пляжном фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя звезда «Фантастической четверки» поделилась в сторис снимком с отдыха в Мексике. На размещенном кадре знаменитость запечатлена в бюстгальтере от бикини, оформленном розово-белым принтом. Кроме того, она позировала перед камерой в соломенной шляпе, солнцезащитных очках и золотых ожерельях.

В феврале сообщалось, что Джессика Альба показала фанатам внешность без макияжа.

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