43-летняя Джессика Альба показала внешность без макияжа

43-летняя американская актриса Джессика Альба показала внешность без макияжа

Американская актриса и предпринимательница Джессика Альба показала естественную внешность без косметики. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя звезда «Фантастической четверки» и «Города грехов» позировала в серой толстовке и распущенными волосами. При этом знаменитость отказалась от макияжа, демонстрируя природный внешний вид без косметических дефектов.

В декабре 2024 года Джессика Альба удивила фанатов внешностью без макияжа на фото в бикини. Поклонники оценили красоту знаменитости в комментариях под постом.