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17:42, 31 марта 2025Из жизни

66-летняя женщина родила ребенка

В Германии 66-летняя женщина забеременела без ЭКО и родила ребенка
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: today.com

В Германии пенсионерка зачала без помощи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и родила ребенка. Об этом пишет Bild.

19 марта у 66-летней Александры Хильдербрандт родился сын Филипп. Мальчик появился на свет путем кесарева сечения в берлинской больнице Шарите. Младенец родился здоровым, его вес составил 3,5 килограмма. По словам Хильдербрандт, ее сын был зачат естественным способом, она не принимала никаких гормональных средств и не испытывала проблем с тем, чтобы забеременеть.

Филипп стал десятым ребенком Хильдебрандт. Его самой старшей сестре Светлане 46 лет, а младшей сестре — Катарине — всего два года. При этом восемь из десяти детей женщина родила за последние 12 лет, то есть после того, как ей исполнилось 54 года.

«Большая семья — это не только прекрасно само по себе, это важно прежде всего для правильного воспитания детей», — рассказала Хильдебрандт. Она сообщила журналистам, что не курит, не пьет и никогда не пользовалась противозачаточными средствами. Женщина также отметила, что ведет здоровый образ жизни, занимается плаванием и каждый день гуляет по несколько часов. На вопрос, были ли друзья и семья обеспокоены ее беременностью в столь зрелом возрасте, Хильдебрандт ответила, что получала от родных только поддержку.

Акушер-гинеколог Хильдебрандт доктор Вольфганг Генрих сообщил изданию, что беременность протекала «в основном без осложнений».

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Брайан Левин, специалист по бесплодию из США, рассказал, что биологическая вероятность зачатия в 66 лет без медицинского вмешательства невероятно мала. По словам Левина, это также опасно для матери и плода. При этом физиологически это возможно в том случае, например, если из-за синдрома поликистозных яичников у женщины не наступила менопауза.

Ранее сообщалось, что 70-летняя жительница Уганды родила двойню с помощью ЭКО и установила рекорд Африки. Несмотря на рекордное достижение, отец близнецов бросил женщину.

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