Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:19, 31 марта 2025Россия

Боец СВО метнул автомат «как копье» в дрон ВСУ, сбил его и продолжал бой еще неделю

Участник СВО с позывным Прайм сбил дрон ВСУ, метнув в него автомат
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) с позывным Прайм сбил украинский дрон, метнув в него автомат. Об этом он рассказал военкору «Комсомольской правды» Александру Коцу.

По словам бойца, когда у него закончились патроны, он решил уничтожить дрон своим автоматом. «Метнул, как копье, и сбил», — пояснил он. Бой Прайм продолжил с «чем-то чешским, трофейным».

В ходе боя солдат остался один под огнем артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) и прицелом беспилотников противника. К этому времени он уже был ранен. Когда к занимаемой им позиции пришла группа российских бойцов, Прайм отказался «откатываться» и продолжал бой еще неделю.

Материалы по теме:
«Нужно воевать на кураже. И мы воевали» Морпехи 155-й бригады — о боях под Курском, бегстве элитных частей ВСУ и переменах в армии
«Нужно воевать на кураже. И мы воевали»Морпехи 155-й бригады — о боях под Курском, бегстве элитных частей ВСУ и переменах в армии
28 марта 2025
«Осколок зашел через шею и пробил легкое» Военные медики — о том, какие ранения получают бойцы и как выжить на СВО
«Осколок зашел через шею и пробил легкое»Военные медики — о том, какие ранения получают бойцы и как выжить на СВО
26 марта 2025
«Казак воспитан быть воином» Русские казаки — о боях в Донбассе, тяжелых временах и национальной идентичности
«Казак воспитан быть воином»Русские казаки — о боях в Донбассе, тяжелых временах и национальной идентичности
26 февраля 2025

Теперь боец проходит лечение в госпитале. «Сейчас витаминки допью и обратно в бой. Пойдем дальше, будем мстить, гнать их [ВСУ]», — сказал он. Солдат признался, что выжить ему помогла полученная подготовка и советы командиров.

Ранее стало известно о казаке, который на протяжении 81 дня удерживал позицию несмотря на полученное ранение. Мужчину представили к званию Героя России.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Главной сопернице Макрона запретили участвовать в выборах. Она называла Крым российским и выступала за выход Франции из НАТО

    Мать стрелка из Мурманска рассказала о лечении сына в психбольнице

    Названы маскирующиеся под новый вирус с кровавым кашлем болезни

    Мужчина добавил суперклей в напиток коллеги и попался

    Зумеров сравнили с альфа и пришли к неожиданным выводам

    Джессика Честейн назвала безвкусицей современные тренды в одежде

    В США допустили высечение образа Трампа на горе Рашмор

    Москвичам рассказали о погоде в первую неделю апреля

    Инфекционист Минздрава объяснил появление кашля с кровью у россиян

    Посол России отверг обвинения Кишинева в укрывательстве молдавского оппозиционера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше