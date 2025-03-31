Боец СВО метнул автомат «как копье» в дрон ВСУ, сбил его и продолжал бой еще неделю

Участник СВО с позывным Прайм сбил дрон ВСУ, метнув в него автомат

Участник специальной военной операции (СВО) с позывным Прайм сбил украинский дрон, метнув в него автомат. Об этом он рассказал военкору «Комсомольской правды» Александру Коцу.

По словам бойца, когда у него закончились патроны, он решил уничтожить дрон своим автоматом. «Метнул, как копье, и сбил», — пояснил он. Бой Прайм продолжил с «чем-то чешским, трофейным».

В ходе боя солдат остался один под огнем артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) и прицелом беспилотников противника. К этому времени он уже был ранен. Когда к занимаемой им позиции пришла группа российских бойцов, Прайм отказался «откатываться» и продолжал бой еще неделю.

Теперь боец проходит лечение в госпитале. «Сейчас витаминки допью и обратно в бой. Пойдем дальше, будем мстить, гнать их [ВСУ]», — сказал он. Солдат признался, что выжить ему помогла полученная подготовка и советы командиров.

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