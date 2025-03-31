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14:44, 31 марта 2025Силовые структуры

Бывшую подругу Гуфа из «Дома-2» отдали под суд за вымогательство миллионов на ребенка

Экс-подругу Гуфа Шевцову судят за вымогательство ₽23 млн на выдуманного ребенка
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге перед судом предстанет 25-летняя местная жительница, обвиняемая в вымогательстве 23 миллионов рублей с бизнесмена под предлогом рождения ребенка и его содержания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.
 
Речь идет о бывшей подруге рэпера Гуфа (Алексей Долматов) и звезде шоу «Дом-2» Яне Шевцовой, уточняет URA.RU.

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила материалы для рассмотрения по существу в Верх-Исетский районный суд города.

Шевцовой вменяется мошенничество. По версии следствия, она убедила бизнесмена в том, что беременна от него и вынудила передать 23,4 миллиона рублей на содержание будущего ребенка. С июня 2023-го по июль 2024 года, заявив о тяжелом заболевании малыша, женщина отправляла потерпевшему фотографии ребенка, якобы находящегося в реанимации. Снимки она скачала из интернета. Под предлогом лечения фигурантка дела выманила еще средства у бизнесмена.

Шевцову задержали 10 октября возле торгового центра «Фан Фан» при получении миллиона рублей от бизнесмена, которого она шантажировала.

20 марта сообщалось, что известную участницу проекта «Битва экстрасенсов» Джулию Ванг (настоящее имя — Юлия Гаврикова) заподозрили в призывах к терроризму.

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