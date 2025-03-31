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18:46, 31 марта 2025Интернет и СМИ

Леди Гага опубликовала видео из российского шоу «Маска»

Певица Леди Гага в TikTok сделала репост фрагмента выступления из шоу «Маска»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @ladygaga / TikTok

Американская певица Леди Гага (настоящее имя — Стефани Джерманотта) поделилась видео из популярного российского телешоу «Маска» на канале НТВ. В своем аккаунте в соцсети TikTok она сделала репост фрагмента выступления одного из участников программы.

В опубликованном ролике, на который обратила внимание Гага, участник шоу в маске Далматина исполняет ее песню Abracadabra. Видео набрало 2,2 миллиона просмотров.

«Я хочу увидеть все выступление целиком», «Замечательно», «Здорово», — высказались англоязычные пользователи в комментариях под роликом.

Ранее сообщалось, что Леди Гага поддержала российскую певицу Ольгу Бузову, сделав репост ее видео. В ролике Бузова станцевала под песню Abracadabra.

Шоу «Маска» на НТВ — российская адаптация международного формата реалити-шоу Masked Singer. Участниками программы являются звезды шоу-бизнеса, которые выступают на сцене и поют в костюмах, полностью скрывающих их личность. Члены жюри пытаются отгадать, кто скрывается за каждой маской.

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