Леди Гага поддержала видео Ольги Бузовой

Певица Леди Гага сделала репост видео Ольги Бузовой под ее песню

Американская певица Леди Гага поддержала российскую коллегу Ольгу Бузову репостом. Видео с танцем российской артистки под трек Гаги появился в ее официальном аккаунте в социальной сети TikTok.

Бузова выложила свое танцевальное видео под хитовую песню Гаги Abracadabra в рамках популярного флешмоба. Певица подписала свой ролик словами «Наш ответ Леди Гаге».

Американская исполнительница репостнула видео на свою страницу, что подписчики восприняли как одобрение творчества Ольги.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова ответила на обвинения звезды девяностых в воровстве. Она заявила, что слова певицы Лады Дэнс о краже песни являются клеветой.