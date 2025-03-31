Гигантскую опухоль вырезали из тела россиянки

Во Владивостоке женщине удалили 30-сантиметровую опухоль

Гигантскую опухоль удалили женщине хирурги во Владивостоке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Новообразование в одном из яичников 52-летней женщины было обнаружено при проведении плановой диспансеризации. Женщину сразу же госпитализировали — опухоль нужно было срочно удалить. В результате операции опухоль успешно вырезали. К моменту удаления ее размер превысил 30 сантиметров.

Ранее стало известно о жительнице Челябинска, которая шесть лет носила 6-килограммовую опухоль на спине. Россиянка пришла в больницу лишь после того, как липома на ее теле начала отмирать и источать неприятный запах.