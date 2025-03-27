Россиянка десять лет носила на спине 6-килограммовую опухоль

Жительница Миасса десять лет носила на спине 6-килограммовую опухоль

Жительница Миасса Челябинской области десять лет носила на спине 6-килограммовую опухоль. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным издания, россиянка пришла в больницу только, когда липома начала отмирать и источать неприятный запах.

Врачи удалили шишку за два часа, а следы от порезов зашили с помощью пластической хирургии.

До этого стало известно, что в Приморском крае хирурги удалили 65-летней женщине опухоль размером с дыню.

Уточнялось, что россиянка обратилась к медикам в конце января. При обследовании врачи выявили у пациентки эндометриоидную кисту размером 18 на 18 сантиметров.

Еще раньше хирурги в Приморье удалили у 73-летней пациентки 15-сантиметровую опухоль надпочечника. Новообразование проросло в сосуды почки и в нее саму, поэтому почку сохранить не удалось, но женщине спасли жизнь.