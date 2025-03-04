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16:35, 4 марта 2025Забота о себе

65-летней россиянке удалили опухоль размером с дыню

РИА Новости: В Приморье хирурги удалили женщине опухоль размером с дыню
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Хирурги краевой клинической больницы №2 в Приморье удалили 65-летней женщине огромную опухоль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.

В ведомстве уточнили, что россиянка попала в больницу с жалобами на боли в животе в конце января, ей провели операцию, которая длились три часа. «При обследовании была выявлена эндометриоидная киста размером с дыню — 18 на 18 см!» — приводит ведомство слова заместителя главного врача по хирургии ККБ №2 Андрея Мерена.

Операция была сложной, так как врачам нужно было аккуратно выделить и иссечь опухоль, исключив попадание ее составляющих в близлежащие ткани.

Кроме того, в 2025 году хирурги больницы удалили у 73-летней пациентки 15-сантиметровую опухоль надпочечника. Новообразование проросло в сосуды почки и в нее саму, поэтому почту сохранить не удалось, но женщине спасли жизнь.

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