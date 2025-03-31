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11:30, 31 марта 2025Россия

Глава Крыма жестко высказался об осквернивших могилы участников СВО и военкора

Глава Крыма Аксенов: Осквернение могил участников СВО — подлость зверья
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Осквернение могил участников специальной военной операции (СВО) и военкора Александра Федорчака — поступок не человека, а подлость зверья. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

По словам чиновника, совершившие преступление поступили трусливо, так как избегают схватки с живыми и глумятся над мертвыми.

«Возмездие неотвратимо и здесь, на земле, и там, на Небесах, их каждый шаг будет взвешен и осужден», — жестко высказался Аксенов.

Военкор «Известий» Александр Федорчак стал жертвой артиллерийского удара Вооруженных сил Украины в Луганской народной республике. Также жертвами стали оператор и водитель канала «Звезда» — Андрей Панов и Александр Сиркели.

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