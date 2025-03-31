Стало известно об осквернении в Крыму еще трех могил бойцов СВО

СК: Вандалы повредили еще три могилы бойцов СВО в Крыму

Начато расследование после осквернения могилы российского военкора в Крыму

Начало событий в новости Начато расследование после осквернения могилы российского военкора в Крыму

В Крыму вандалы осквернили могилы еще троих участников специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется по факту повреждения воинского захоронения. Начат розыск злоумышленников.

Следователи возбудили уголовное дело из-за осквернения могилы военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Неизвестные разбросали букеты и венки и подожгли крест с табличкой на захоронении.

28 марта в Симферополе прошло прощание с Федорчаком. На церемонии присутствовал глава Крыма Сергей Аксенов. После Федорчака с воинскими почестями похоронили в поселке Нижнегорском на северо-востоке республики.

Военкор «Известий» погиб в Луганской народной республике в результате артиллерийского удара украинской армии. Также жертвами атаки Вооруженных сил Украины стали оператор и водитель канала «Звезда» — Андрей Панов и Александр Сиркели.