Стало известно об осквернении в Крыму еще трех могил бойцов СВО

В Крыму вандалы осквернили могилы еще троих участников специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.
Расследование ведется по факту повреждения воинского захоронения. Начат розыск злоумышленников.
Следователи возбудили уголовное дело из-за осквернения могилы военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Неизвестные разбросали букеты и венки и подожгли крест с табличкой на захоронении.
28 марта в Симферополе прошло прощание с Федорчаком. На церемонии присутствовал глава Крыма Сергей Аксенов. После Федорчака с воинскими почестями похоронили в поселке Нижнегорском на северо-востоке республики.
Военкор «Известий» погиб в Луганской народной республике в результате артиллерийского удара украинской армии. Также жертвами атаки Вооруженных сил Украины стали оператор и водитель канала «Звезда» — Андрей Панов и Александр Сиркели.