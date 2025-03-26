Названы дата и место прощания с военкором «Известий» Федорчаком

Прощание с военкором «Известий» Федорчаком пройдет 28 марта в Симферополе

Прощание с военкором «Известий» Александром Федорчаком, погибшим в зоне специальной военной операции (СВО), пройдет в Симферополе. Дату и место церемонии назвал Telegram-канал крымского отделения Союза журналистов России (СЖР).

«В пятницу, 28 марта, в 9:00 на территории телерадиокомпании "Крым" состоится церемония прощания с военным корреспондентом "Известий" Александром Федорчаком», — говорится в публикации.

Уточняется, что вход на территорию телерадиокомпании для прощания с журналистом будет свободный.

Ранее сообщалось, что Федорчака посмертно наградили орденом «За верность долгу». Указ подписал глава республики Крым Сергей Аксенов.

Федорчак погиб в Луганской народной республике (ЛНР) в результате артиллерийского удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Журналисту было 28 лет. Также жертвами украинской атаки стали оператор и водитель «Звезды» — Андрей Панов и Александр Сиркели. Тяжелое ранение получил корреспондент «Звезды» Никита Гольдин.