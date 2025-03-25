Погибшего в зоне СВО журналиста «Известий» посмертно наградили орденом

Военкора «Известий» Федорчака посмертно наградили орденом «За верность долгу»

Военного корреспондента телеканала «Известия» Алексея Федорчака, погибшего в зоне проведения специальной военной операции (СВО), посмертно наградили орденом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Указ о награждении орденом «За верность долгу» Федорчака подписал глава республики Крым Сергей Аксенов.

Сообщается, что корреспондент был посмертно удостоен награды за безупречное исполнение служебных обязанностей, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, мужество и героизм, проявленные в экстремальных ситуациях, связанных с риском для жизни.

Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев пообещал неминуемое возмездие виновным в гибели российских журналистов в зоне СВО. Он назвал погибших сотрудников «Известий» и канала «Звезда» настоящими патриотами России.

28-летний Федорчак погиб 24 марта в результате артиллерийского удара Вооруженных сил Украины в Луганской народной республике (ЛНР). Также жертвами украинской атаки стали оператор и водитель «Звезды» — Андрей Панов и Александр Сиркели.