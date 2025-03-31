Начато расследование после осквернения могилы российского военкора в Крыму

СК возбудил уголовное дело из-за осквернения могилы военкора Федорчака в Крыму

Начало событий в новости Неизвестные разгромили могилу погибшего в зоне СВО российского журналиста

В Крыму следователи возбудили уголовное дело из-за осквернения могилы военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется по факту повреждения воинского захоронения. Следователи устанавливают причастных.

Также были повреждены могилы еще троих участников специальной военной операции. Виновных ищут.

Ранее сообщалось, что неизвестные разгромили могилу Федорчака в Крыму. Они разбросали букеты и венки и подожгли крест с табличкой на захоронении.

28 марта в Симферополе прошло прощание с Федорчаком. На церемонии присутствовал глава Крыма Сергей Аксенов. Федорчака с воинскими почестями похоронили в поселке Нижнегорском на северо-востоке республики.

Военкор «Известий» погиб в Луганской народной республике в результате артиллерийского удара украинской армии. Также жертвами атаки Вооруженных сил Украины стали оператор и водитель канала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели.