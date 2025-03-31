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10:18, 31 марта 2025Силовые структуры

Начато расследование после осквернения могилы российского военкора в Крыму

СК возбудил уголовное дело из-за осквернения могилы военкора Федорчака в Крыму
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Неизвестные разгромили могилу погибшего в зоне СВО российского журналиста

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Крыму следователи возбудили уголовное дело из-за осквернения могилы военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется по факту повреждения воинского захоронения. Следователи устанавливают причастных.

Также были повреждены могилы еще троих участников специальной военной операции. Виновных ищут.

Ранее сообщалось, что неизвестные разгромили могилу Федорчака в Крыму. Они разбросали букеты и венки и подожгли крест с табличкой на захоронении.

28 марта в Симферополе прошло прощание с Федорчаком. На церемонии присутствовал глава Крыма Сергей Аксенов. Федорчака с воинскими почестями похоронили в поселке Нижнегорском на северо-востоке республики.

Военкор «Известий» погиб в Луганской народной республике в результате артиллерийского удара украинской армии. Также жертвами атаки Вооруженных сил Украины стали оператор и водитель канала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели.

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    Продолжение в новости Стало известно об осквернении в Крыму еще трех могил бойцов СВО
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