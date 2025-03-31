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09:31, 31 марта 2025Интернет и СМИ

Неизвестные разгромили могилу погибшего в зоне СВО российского журналиста

Неизвестные разгромили могилу корреспондента «Известий» Федорчака в Крыму
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ

Неизвестные разгромили могилу российского военного корреспондента канала «Известия» Александра Федорчака в Крыму. Об этом телеканал сообщил в Telegram.

На фото, опубликованном «Известиями», видно, что букеты и венки, оставленные на могиле погибшего в зоне проведения специальной военной операцией (СВО), разбросаны. Кроме того, злоумышленники подожгли крест и табличку на захоронении.

Другие подробности случившегося не приводятся. Личности совершивших акт вандализма также не установлены.

28 марта в Симферополе прошло прощание с Федорчаком. На церемонии присутствовал глава Крыма Сергей Аксенов. После Федорчака с воинскими почестями похоронили в поселке Нижнегорском на северо-востоке республики.

Военкор «Известий» погиб в Луганской народной республике (ЛНР) в результате артиллерийского удара украинской армии. Также жертвами атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали оператор и водитель канала «Звезда» — Андрей Панов и Александр Сиркели.

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