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13:07, 31 марта 2025Моя страна

Грибы «с другой планеты» нашли в лесу российского региона

В лесу под Тверью нашли необычный краснокнижный гриб саркосому шаровидную
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mindaugas Gaspa / Shutterstock / Fotodom

Житель Тверской области во время прогулки в лесу Калининского округа наткнулся на необычный гриб «с другой планеты», который занесен в Красные книги России и Европы. Соответствующие фотографии были опубликованы в группе «Тверь. Натуральные новости» во «ВКонтакте».

Уникальная находка — саркосома шаровидная — сразу привлекла внимание грибника, который поспешил поделиться снимками в соцсетях.

«Первая же прогулка в лес в этом сезоне, в ближайший к дому адекватный лесной массив и сразу грибы с другой планеты — Саркосома Шаровидная», - написал автор поста Семен Шишков.

Этот гриб встречается крайне редко. Он не ядовит, но и в пищу практически не употребляется, хотя в народной медицине его иногда используют для приготовления отваров. Благодаря своим свойствам саркосому применяют в косметической промышленности — считается, что она стимулирует выработку коллагена и замедляет процессы старения. В Европе этот гриб прозвали «ведьминым котлом» из-за его специфического вида.

Обычно саркосома появляется в конце апреля — июне, но в этом году из-за теплой весны грибной сезон начался раньше. Это один из первых весенних грибов, который даже обгоняет по времени появления сморчки и строчки.

Ранее в Спасском районе Рязанской области нашли необычный ярко-красный гриб, которым оказалась саркосцифа. Фотографии красной находки грибники опубликовали в местных пабликах в соцсетях.

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