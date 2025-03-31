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20:16, 31 марта 2025Мир

Группу россиян задержали по подозрению в торговле людьми в Аргентине

Посольство РФ: В Аргентине задержали группу, предположительно, граждан России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roberto Almeida Aveledo / Globallookpress.com

В Аргентине по подозрению в причастности к торговле людьми задержали группу лиц, которые, предположительно, являются гражданами России. Об этом сообщило российское посольство в Буэнос-Айресе, передает РИА Новости.

«Посольство было проинформировано правоохранительными органами Аргентины о задержании группы лиц, предположительно, с российским гражданством, подозреваемую в причастности к торговле людьми», — заявили в дипмиссии.

В ведомстве отметили, что правоохранители передали список, состоящий из 13 имен. При этом никто из упомянутых в нем граждан не обращался за помощью в российское посольство.

Диппредставительство внимательно следит за ситуацией и разбирается в деталях произошедшего.

Ранее в Тбилиси задержали гражданина России, повредившего машину МВД во время акции протеста возле здания парламента страны. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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