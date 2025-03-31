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14:45, 31 марта 2025Бывший СССР

В Тбилиси задержали участвовавшего в акции протеста россиянина

В Тбилиси задержали гражданина России, повредившего машину МВД на акции протеста
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: შინაგან საქმეთა სამინისტრო / YouTube

В Тбилиси задержали гражданина России, повредившего машину МВД во время акции протеста возле здания парламента страны. Об этом на своем сайте сообщила полиция республики.

«Обвиняемый, лицо которого было закрыто специальной маской, 28 марта во время митинга на проспекте Руставели намеренно повредил автомобиль, находящийся на балансе Министерства внутренних дел, и скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что подозреваемым оказался россиянин 1995 года рождения. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

В пятницу, 28 марта, у парламента Грузии прошла акция протеста. Митингующие выступали против заседания парламентской следственной комиссии, расследующей преступления, совершенные за время президентского срока Михаила Саакашвили с 2004 по 2013 год.

В феврале 2025 года парламент Грузии проголосовал за создание комиссии по изучению преступлений, совершенных за время президентства Михаила Саакашвили. Данное решение поддержали 83 депутата, против не высказался ни один.

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