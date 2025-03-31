Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:43, 31 марта 2025Россия

Инфекционист Минздрава объяснил появление кашля с кровью у россиян

ТАСС: Инфекционист Минздрава Чуланов опроверг появление в стране нового вируса
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Инфекционист Минздрава Владимир Чуланов опроверг появление в стране нового не изученного вируса. Он объяснил появление кашля с кровью у некоторых россиян проявлением уже известных науке заболеваний, передает ТАСС.

По его словам, описанные в СМИ симптомы являются признаками острого респираторного заболевания, бронхита или пневмонии, которые могут быть вызваны большим количеством возбудителей, циркулирующих в период эпидемического подъема.

Чуланов уточнил, что Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава на постоянной основе проводит эпидемиологический мониторинг и геномный эпиднадзор в России. «Новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены», — заключил инфекционист.

Ранее появилась информация о россиянке, которой в течение недели не помогали антибиотики, на пятый день при отхаркивании у нее начали появляться следы крови. За этим последовали сообщения о якобы появлении нового неизвестного вируса в России. Роспотребнадзор объяснил природу симптомов, отметив, что они могут быть вызваны микоплазменной инфекцией.

    Обсудить
    Последние новости

    Главной сопернице Макрона запретили участвовать в выборах. Она называла Крым российским и выступала за выход Франции из НАТО

    ВС России уничтожили опорные пункты ВСУ роботизированными «Кротами»

    Мать стрелка из Мурманска рассказала о лечении сына в психбольнице

    Названы маскирующиеся под новый вирус с кровавым кашлем болезни

    Мужчина добавил суперклей в напиток коллеги и попался

    Джессика Честейн назвала безвкусицей современные тренды в одежде

    В США допустили высечение образа Трампа на горе Рашмор

    Москвичам рассказали о погоде в первую неделю апреля

    Инфекционист Минздрава объяснил появление кашля с кровью у россиян

    Посол России отверг обвинения Кишинева в укрывательстве молдавского оппозиционера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше