Инфекционист Минздрава объяснил появление кашля с кровью у россиян

ТАСС: Инфекционист Минздрава Чуланов опроверг появление в стране нового вируса

Инфекционист Минздрава Владимир Чуланов опроверг появление в стране нового не изученного вируса. Он объяснил появление кашля с кровью у некоторых россиян проявлением уже известных науке заболеваний, передает ТАСС.

По его словам, описанные в СМИ симптомы являются признаками острого респираторного заболевания, бронхита или пневмонии, которые могут быть вызваны большим количеством возбудителей, циркулирующих в период эпидемического подъема.

Чуланов уточнил, что Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава на постоянной основе проводит эпидемиологический мониторинг и геномный эпиднадзор в России. «Новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены», — заключил инфекционист.

Ранее появилась информация о россиянке, которой в течение недели не помогали антибиотики, на пятый день при отхаркивании у нее начали появляться следы крови. За этим последовали сообщения о якобы появлении нового неизвестного вируса в России. Роспотребнадзор объяснил природу симптомов, отметив, что они могут быть вызваны микоплазменной инфекцией.