Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:01, 31 марта 2025Россия

Названа вызывающая у россиян кашель с кровью инфекция. Что о ней известно?

SHOT: Вызывающей кашель с кровью вирус оказался микоплазменной пневмонией
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Заболевание, вызвавшее у россиян кашель с кровью и высокую температуру, оказалось микоплазменной пневмонией. Новых инфекций в России не появлялось, заявили в Роспотребнадзоре. Как микоплазменную пневмонию приняли за новый опасный вирус и чем она опасна — в материале «Ленты.ру».

По словам одной из переболевших, микоплазменную пневмонию у нее диагностировали после дополнительных исследований, тогда как тесты на COVID-19 и грипп оказались отрицательными.

Изображение: Telegram-канал SHOT

Что известно о ситуации с новым вирусом

  • Первые сообщения о появлении в России неизвестного вируса, который вызывает кашель с кровью и высокую температуру, стали появляться 29 марта. У заболевших, число которых не называется, сначала начиналась ломота и слабость, а тесты на COVID-19 и грипп показывали отрицательный результат.
  • Одной из заболевших неизвестным вирусом девушке неделю не помогали антибиотики — в течение этого времени у нее сохранялись приступы кашля, а на пятый день при отхаркивании начали появляться следы крови. В заключении врачи написали, что у пациентки острая инфекция верхних дыхательных путей.
  • Вывод о том, какой конкретно вирус вызывает подобные симптомы, сделать трудно, заявлял академик РАН Виталий Зверев. Он также рекомендовал некоторое время не посещать массовые мероприятия и гулять на свежем воздухе.
  • На фоне сообщений о вызывающем кровавый кашель вирусе россиян также призвали снова носить маски и не покидать дом без необходимости. Вирусолог Виктор Зуев выразил уверенность, что в России наблюдается вспышка заболевания неизвестного происхождения.
  • Роспотребнадзор впоследствии опроверг появление новых инфекций в России. По заявлению надзорного ведомства, новые вирусы или мутации в ходе эпидемиологического мониторинга зафиксированы не были, ситуация находится под контролем.

Фото: voronaman / Shutterstock / Fotodom

Вспышка микоплазменной инфекции в России произошла в конце 2024 года

Вспышки болезни фиксировались в разных регионах России. В октябре и ноябре 2024 года заболеваемость микоплазменной инфекцией в стране выросла практически в четыре раза — если в 2023 году частота выявления заболевания составляла 4,9 процента, то в 2024 году за этот же период этот показатель составил 19,6 процента. В группе риска оказались дети и люди с ослабленным иммунитетом.

Как отмечал врач-пульмонолог Сергей Ложкин, инфекция опасна тем, что в первое время после заражения у пациента могут отсутствовать выраженные симптомы. Из-за этого заболевшие микоплазменной пневмонией продолжают ходить на работу, посещают общественные места и таким образом распространяют опасные бактерии, что провоцирует резкий рост заболеваемости.

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Чем опасна микоплазменная инфекция

Микоплазменная инфекция представляет собой болезнь, которую вызывают бактерии микоплазмы. Они поражают ткани и внутренние органы человека и могут долго и бессимптомно существовать в организме. Инфекция может спровоцировать опасные заболевания и привести к летальному исходу. Заболевшие микоплазменной инфекцией жалуются на повышенную температуру, заложенный нос, кашель и тяжесть при дыхании.

Вирус имеет две особенности. Он, во-первых, характеризуется длительным лечением, и, во-вторых, может не поддаваться лечению, так как неуязвим к некоторым антибиотикам. Кроме того, у инфицированных пациентов легкие на рентгеновских снимках могут выглядеть белыми. Так называемый синдром «белых легких» появляется у зараженных из-за пневмонии, так как воздушные мешки заполняются жидкостью.

    Обсудить
    Последние новости

    Названа вызывающая у россиян кашель с кровью инфекция. Что о ней известно?

    Раскрыты новые подробности состояния Паши Техника

    Самолет с россиянами на борту подал сигнал бедствия в небе

    Армения рассказала о последствиях стрельбы на границе с Азербайджаном

    ФСБ задержала директора Роскадастра по Татарстану по делу о мошенничестве

    Новые штрафы и подорожание сервисного обслуживания. Автомобилистов предупредили о важных изменениях с 1 апреля

    Россиян предупредили о скачке цен на квартиры

    Страна НАТО захотела выделить Украине военную помощь

    Президент Казахстана назвал страну НАТО основным партнером

    Пациенту случайно пересадили зараженный бешенством орган

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше