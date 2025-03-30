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17:03, 30 марта 2025Россия

В России прокомментировали ситуацию с вызывающим кашель с кровью вирусом

Академик Зверев заявил, что ситуация с новым вирусом может проясниться за сутки
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

Академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев прокомментировал ситуацию с новым вирусом, вызывающим кашель с кровью и высокую температуру. Его слова передает агентство «Регнум».

По словам академика, на основании жалоб пациентов трудно сделать вывод о том, какой именно вирус вызывает такие симптомы. «Я думаю, что в ближайшие сутки это все прояснится, что это за возбудитель», — отметил Зверев.

Также, комментируя заявления заболевших о том, что при лечении этой болезни не помогают антибиотик, специалист не исключил, что люди могли неправильно применять лекарство, и из-за этого не получить нужного эффекта.

Зверев порекомендовал россиянам некоторое время не посещать массовые мероприятия. Также в качестве мер профилактики он посоветовал гулять на свежем воздухе и придерживаться здорового образа жизни.

29 марта Telegram-канал Shot сообщил, что россияне начали болеть неизвестным вирусом, вызывающим кашель с кровью и высокую температуру. Заболевшие рассказали изданию, что тесты на ковид и грипп показывают отрицательный результат.

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