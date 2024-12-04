Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:29, 4 декабря 2024Забота о себе

Россиян предупредили о главной опасности микоплазменной пневмонии

Терапевт Лапа: микоплазменная пневмония может привести к летальному исходу
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: benzoix / Freepik

Микоплазменная пневмония без своевременного лечения может спровоцировать опасные заболевания и привести к летальному исходу, предупредила врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. О главной опасности этой пневмонии она рассказала в интервью радио Sputnik.

Врач отметила, что микоплазменная пневмония — это вялотекущее заболевание, которое в первые дни после заражения почти не дает о себе знать. «Сначала чувствуешь себя чуть-чуть больным, возникает подкашливание, а обструкция — затруднение дыхания — проявляется где-то на пятый-седьмой день», — рассказала Лапа.

Терапевт указала, что многие в таком состоянии продолжают ходить на работу, посещают общественные места и таким образом распространяют опасные бактерии. Она подчеркнула, что это является главной причиной резкого роста заболеваемости. «Есть носители, которые не знают, что они больны. Они как раз и заражают ослабленные организмы воздушно-капельным путем», — считает врач.

Материалы по теме:
Влияние сезонных вирусов на сосуды. Как побороть осложнения ОРВИ, гриппа и других болезней
Влияние сезонных вирусов на сосуды.Как побороть осложнения ОРВИ, гриппа и других болезней
17 января 2023
В России больше года находят очаги полиомиелита — страшной забытой болезни. Грозит ли стране эпидемия?
В России больше года находят очаги полиомиелита — страшной забытой болезни.Грозит ли стране эпидемия?
14 марта 2023
«Разморозился и атаковал амебу» Найденные в Сибири вирусы ожили и оказались способны убивать. Опасны ли они для человека?
«Разморозился и атаковал амебу»Найденные в Сибири вирусы ожили и оказались способны убивать. Опасны ли они для человека?
3 декабря 2022

Лапа добавила, что, микроорганизмы, вызывающие микоплазменную пневмонию, обычно поражают людей с ослабленным иммунитетом. При этом, попав в организм, они могут находиться там до полугода, вызывая обострение хронических и аутоиммунных заболеваний. Кроме того, по словам врача, эти бактерии способны проникать в любой орган и провоцировать смертельно опасные заболевания, такие как менингит.

Чтобы не допустить этого, терапевт призвала обращаться за медицинской помощью при затруднении дыхания и появления боли в легких. По ее словам, при подтверждении микоплазменной пневмонии назначаются антибактериальная, противовирусная и детоксикационная терапии. Минимальный срок лечения — 14 дней.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов подсказал способы уберечься от микоплазменной пневмонии. Специалист посоветовал проветривать помещения и тепло одеваться в холодную и ветреную погоду.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Центробанк резко повысил курс рубля

      Российская стилистка назвала неожиданный предмет гардероба трендом зимы

      Российский фондовый рынок ускорил падение

      Кадыров сказал ближайшему соратнику выдать пленным бойцам ВСУ оружие

      Бритни Спирс покинула США и объяснила свое решение

      В Генштабе ВСУ заявили о напряженной ситуации на фронте

      Первая ракетка мира рассказал об отношениях с российской теннисисткой

      Акула-нянька укусила туристку во время дайвинга на Мальдивах и попала на видео

      В МИД России заявили о несовместимых позициях Киева и Москвы

      В российском городе после обстрела ВСУ нашли кассетные суббоеприпасы «колокольчик»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше