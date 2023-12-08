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14:32, 8 декабря 2023Забота о себе

Врач рассказал о синдроме «белых легких» у пациентов с микоплазменной инфекцией

Фото: Andy Wong / AP

На рентгеновских снимках легкие пациентов с микоплазменной инфекцией могут выглядеть белыми из-за пневмонии, рассказал терапевт, специалист по неотложной медицинской помощи Фрэнк МакДжордж. Об особенностях этого состояния он сообщил изданию Daily Mirror.

МакДжордж объяснил, что синдромом «белых легких» называют состояние, при котором на рентгеновских снимках легких видны белые области. По его словам, это происходит из-за того, что воздушные мешки заполняются жидкостью. В случае с микоплазменной инфекцией, продолжил врач, такие снимки указывают на развитие у пациента пневмонии. «Я не хочу утверждать, что пневмония неопасна, потому что это не так, но эпидемии пневмонии нет. Нет никаких признаков того, что пневмония, которую мы наблюдаем, вызвана чем-то необычным», — сказал МакДжордж.

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Специалист отметил, что пневмония при микоплазменной инфекции имеет обычные симптомы: кашель, лихорадка, затрудненное дыхание, хрипы или одышка. При появлении этих признаков МакДжордж посоветовал обратиться к врачу для обследования и лечения. Он также обратил внимание, что у детей пневмония может быть менее очевидной — у младенцев могут синеть губы, наблюдается необычное движение грудной клетки и живота, также нередко возникают трудности с кормлением.

Ранее врач-педиатр Оксана Мурзина предупредила об одной странности микоплазменной инфекции. По ее словам, привычные антибиотики не способны вылечить такую пневмонию, поэтому врачи подбирают другие препараты.

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      Екатерина Улитина
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