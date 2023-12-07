Российский врач предупредила об одной странности микоплазменной инфекции

Врач Мурзина: микоплазма пневмонии не лечится привычными антибиотиками

Пневмония, которая может возникнуть у пациентов в результате инфицирования микоплазменной инфекцией, обладает одной странностью. Ее назвала врач-педиатр Оксана Мурзина, пишет «Прайм».

По ее словам, привычные антибиотики не способны вылечить такую пневмонию. В связи с этим после лабораторного подтверждения диагноза врачи проводят коррекцию лечения и подбирают другие препараты.

«Впрочем, возбудитель Мycoplasma pneumoniae известен давно и хорошо поддается именно антибактериальной терапии», — отметила специалист. Она рекомендовала сделать прививку от гриппа, чтобы минимизировать риски заболевания, а также носить маски и проветривать помещения.

Вакцинация от гриппа необходима, так как, как правило, причинами дальнейшего распространения микоплазменной инфекции и пневмонии являются сезонные вирусы.

Микоплазменная инфекция передается воздушно-капельным путем. По словам инфекциониста Николая Малышева, заражение инфекцией часто характеризуется повышением температуры, а также респираторными симптомами, среди которых кашель, насморк и першение в горле. Кроме того, инфицирование может сопровождаться интоксикацией, добавил специалист.

5 декабря Роспотребнадзор сообщил о выявлении случаев микоплазменной инфекции. По данным федеральной службы, в стране фиксируются отдельные случаи заболевания, при этом не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в частности появления более тяжелых форм. Глава Минздрава Михаил Мурашко заверил, что инфекция управляемая, препаратов для ее лечения достаточно.