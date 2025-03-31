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21:02, 31 марта 2025Культура

Известная певица призналась в употреблении змеиной спермы

Андрей Шеньшаков

Фото: Roy Rochlin / Getty Images

Актриса и певица Джессика Симпсон рассказала, что пьет змеиную сперму для здоровья. Об этом она рассказала подписчикам на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя артистка заявила, что в состав ее китайского чая для голосовых связок входит змеиная сперма.

«Мой преподаватель по вокалу сказал мне пить этот чай, я погуглила: оказалось, в нем змеиная сперма. Так что, если вы хотите хороший вокал, вам нужно пить змеиную сперму», — рассказала актриса.

Симпсон сообщила, что по вкусу напиток похож на мед.

Ранее стало известно, что певица Нюша ответила на обвинения в пластике и использовании фотошопа.

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