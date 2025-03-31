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19:24, 31 марта 2025Ценности

Певица Нюша ответила на обвинения в пластике и использовании фотошопа

Певица Нюша призналась в использовании фотошопа
Екатерина Ештокина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, ответила на обвинения в пластике и использовании фотошопа. Соответствующий комментарий публикует портал «Страсти».

По данным издания, 34-летняя исполнительница регулярно подвергается критике со стороны общественности по поводу внешнего вида. Так, одни пользователи сети отмечают, что звезда регулярно использует фотошоп. В свою очередь другие утверждают, что Нюша подвергалась хирургическому вмешательству для коррекции внешности.

«Пластику я не делала, а вот фотошопом, действительно, иногда пользуюсь, не вижу в этом ничего страшного. Меня не задевают подобные комментарии. Нравиться всем я не собираюсь, и угодить каждому я тоже не должна», — призналась артистка.

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Кроме того, певица призналась, что ее стиль с 2024 года изменился, поскольку у нее произошли внутренние перемены. «Перемены очень глобальные, они связаны со взглядом на многие вещи: от осознаний законов мироздания и до точки "заново влюбиться в жизнь"». Об этом можно достаточно долго рассуждать и рассказывать, а в двух словах как-то так», — заключила она.

Ранее в марте Нюша вышла в свет в микрошортах. Знаменитость посетила ужин в рамках премии «Жара Music Awards» в откровенном образе.

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