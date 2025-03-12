Нюша вышла в свет в микрошортах

Российская певица Нюша вышла в свет в черных микрошортах

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, посетила ужин в рамках премии «Жара Music Awards» в откровенном образе. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя исполнительница вышла в свет в наряде, состоящем из черных блестящих микрошортов, блузы и кожаной куртки поверх нее. В качестве аксессуаров звезда выбрала массивные серьги, дополнив образ туфлями на высоких каблуках. Ее внешний вид завершила гладкая прическа и мейкап.

Ранее Нюша снялась в ультракоротком леопардовом платье. Певица позировала, сидя на розовом диване, в ультракоротком изделии с длинными рукавами, которое облегало ее фигуру.