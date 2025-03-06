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12:17, 6 марта 2025Ценности

Певица Нюша снялась в ультракоротком леопардовом платье

34-летняя певица Нюша снялась в ультракоротком леопардовом платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС / Legion-Media

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, снялась в откровенном образе. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 5 миллионов подписчиков.

34-летняя исполнительница позировала, сидя на розовом диване, в ультракоротком леопардовом платье с длинными рукавами, которое облегало ее фигуру. Помимо этого, она надела черные босоножки на каблуках. Свой образ она завершила объемной укладкой с крупными локонами и солнцезащитными очками.

В феврале Нюша снялась в нижнем белье. Поверх упомянутого комплекта, состоящего из бюстгальтера и трусов, звезда надела укороченную шубу.

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