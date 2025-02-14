34-летняя певица Нюша снялась в леопардовом нижнем белье и шубе

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, снялась в откровенном образе. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает пять миллионов подписчиков.

34-летняя исполнительница предстала перед камерой в нижнем белье с леопардовым принтом, состоящим из бюстгальтера и трусов. Поверх упомянутого комплекта звезда надела укороченную шубу. Вдобавок специалисты сделали укладку и макияж. На других кадрах Нюша позировала в облегающем платье с вырезами.

Ранее в феврале певица Нюша вышла в свет в кружевном бюстгальтере. Исполнительница снялась в черном удлиненном пиджаке, ультракоротких шортах и кружевном бюстгальтере в тон.