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12:26, 14 февраля 2025Ценности

Певица Нюша снялась в леопардовом нижнем белье

34-летняя певица Нюша снялась в леопардовом нижнем белье и шубе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @nyusha_nyusha

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, снялась в откровенном образе. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает пять миллионов подписчиков.

34-летняя исполнительница предстала перед камерой в нижнем белье с леопардовым принтом, состоящим из бюстгальтера и трусов. Поверх упомянутого комплекта звезда надела укороченную шубу. Вдобавок специалисты сделали укладку и макияж. На других кадрах Нюша позировала в облегающем платье с вырезами.

Ранее в феврале певица Нюша вышла в свет в кружевном бюстгальтере. Исполнительница снялась в черном удлиненном пиджаке, ультракоротких шортах и кружевном бюстгальтере в тон.

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