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11:55, 12 февраля 2025Ценности

Певица Нюша вышла в свет в кружевном бюстгальтере

34-летняя певица Нюша вышла в свет в черном кружевном бюстгальтере
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, вышла в свет в откровенном наряде. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя исполнительница снялась в черном удлиненном пиджаке, ультракоротких шортах и кружевном бюстгальтере в тон. Помимо этого, звезда надела капроновые колготки. Свой образ певица дополнила укладкой и мейкапом в нейтральных оттенках.

В январе внешность певицы Нюши на фото раскритиковали в сети со словами «похожа на куклу». Знаменитость предстала перед камерой в ярком топе с принтом и вырезом в области груди, а также в красной шелковой юбке.

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