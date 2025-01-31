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19:21, 31 января 2025Ценности

Внешность певицы Нюши на фото раскритиковали в сети со словами «похожа на куклу»

Екатерина Ештокина

Фото: @nyusha_nyusha

Внешность российской певицы Анны Шурочкиной, выступающей под псевдонимом Нюша, на новом фото раскритиковали в сети. Соответствующая публикация и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем пять миллионов подписчиков.

34-летняя исполнительница предстала перед камерой в ярком топе с принтом и вырезом в области груди, а также в красной шелковой юбке. При этом она позировала с уложенными в собранную прическу волосами и макияжем в нейтральных оттенках. Ее образ дополняла белая сумка в цветок.

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Подписчики не оценили внешний вид Нюши, о чем они написали в комментариях под постом. «Остановись, что с губами», «Выглядит, как после пластики», «Похожа на куклу», — заявили они.

Ранее в январе певица Нюша показала видео в мокрой футболке. Она надела ярко-синий блестящий топ от бикини и полупрозрачное белое изделие поверх него.

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