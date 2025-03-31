Кадровый голод вынудил работодателей активнее нанимать одну категорию россиян

Кадровый голод, охвативший большинство ключевых сфер российской экономики, вынудил руководителей отечественных фирм и предприятий активнее нанимать подростков. Об этом заявил председатель наблюдательного совета Российских студенческих отрядов (РСО) Михаил Киселев. Его слова приводит РИА Новости.
Чтобы повысить свою привлекательность для молодых соискателей, работодатели готовы предлагать студентам до 87 тысяч рублей в месяц. Подобные оклады сопоставимы с доходами взрослых специалистов. В начале 2025 года средний уровень оплаты труда для подростков в РФ увеличился на 30 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го, отметили в пресс-службе РСО.
В настоящее время российские работодатели готовы предлагать несовершеннолетним относительно высокий для представителей этого поколения размер оплаты труда. В пересчете на сокращенный график подростков их ежемесячные оклады могут варьироваться в диапазоне 35-87 тысяч рублей, пояснили в отраслевом объединении.
Увеличение зарплатных предложений несовершеннолетним Киселев связал в первую очередь с общим кадровым дефицитом на российском рынке труда. Учитывая пожелания самих подростков и их родителей, напомнил он, Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс, позволяющие несовершеннолетним выходить на работу в выходные и праздничные дни. Речь идет о летнем сезоне. Согласно нововведениям, работодатель сможет привлекать их к труду, получив письменное согласие либо от самого учащегося, если тому от 15 до 18 лет, либо от его законного представителя, если россиянину еще только 14 лет.