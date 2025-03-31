Капитан перевернувшегося в Царском Селе понтона с 24 людьми отделался условным сроком

Суд дал условный срок капитану понтона, перевернувшегося с людьми в Царском Селе

Суд приговорил к 1,5 года лишения свободы условно капитана понтона Алексея Тихонова, который в прошлом году перевернулся с людьми в пруду в музее-заповеднике «Царское Село». Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Как установил суд, все произошло в июне 2024 года. Мужчина перевозил 24 человека на понтоне, предназначенном для 12 человек, и не обеспечил их спасательными средствами. В результате нарушения судно опрокинулось, и все пассажиры оказались в воде. Одну из них не смогли спасти.

Тихонов признал свою вину. Ему было предъявлено обвинение по части 3 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ. Дело рассматривалось в особом порядке.

