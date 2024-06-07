СК предъявил обвинение капитану перевернувшегося на пруду в Царском Селе понтона

Начало событий в новости Понтон с людьми перевернулся в Царском Селе

Капитану перевернувшегося на пруду в Царском Селе понтона предъявлено обвинение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»). Кроме того, следствие провело обыски в офисе и по месту жительства генерального директора компании, которой принадлежит понтон.

По данным следствия, выяснилось, что опрокинувшееся судно предназначалось для перевозки четырех человек. Оно не прошло освидетельствование и не было допущено к эксплуатации. Кроме того, фигурант не имел действующего удостоверения на право управления маломерным судном.

ЧП произошло 6 июня на Большом пруду в Екатерининском парке в Царском Селе. Понтон, на котором находилось 24 человека, перевернулся, делая разворот. В результате пострадали четыре человека, одну женщину врачи спасти не смогли.