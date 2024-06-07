Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:30, 7 июня 2024Силовые структуры

Капитану перевернувшегося на пруду в Царском Селе понтона предъявлено обвинение

СК предъявил обвинение капитану перевернувшегося на пруду в Царском Селе понтона
Начало событий в новости Понтон с людьми перевернулся в Царском Селе

Кадр: РЕН ТВ

Капитану перевернувшегося на пруду в Царском Селе понтона предъявлено обвинение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»). Кроме того, следствие провело обыски в офисе и по месту жительства генерального директора компании, которой принадлежит понтон.

По данным следствия, выяснилось, что опрокинувшееся судно предназначалось для перевозки четырех человек. Оно не прошло освидетельствование и не было допущено к эксплуатации. Кроме того, фигурант не имел действующего удостоверения на право управления маломерным судном.

ЧП произошло 6 июня на Большом пруду в Екатерининском парке в Царском Селе. Понтон, на котором находилось 24 человека, перевернулся, делая разворот. В результате пострадали четыре человека, одну женщину врачи спасти не смогли.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Путин призвал к технологическому обновлению ВС России

      В Подмосковье нашли дом за 500 рублей

      Еврокомиссия заявила о выполнении Украиной всех условий для вступления в ЕС

      В Луганске назвали число разрушенных из-за удара ВСУ домов

      Россиянам назвали лучший источник йода

      Путин поставил цель по снижению доли импорта в экономике России

      ВМФ покажет «Буян» и «Бастион» в Кронштадте

      Вместо Турции российское зерно купит другая страна

      Два следующих к берегу безэкипажных катера ВСУ обнаружили неподалеку от Крыма

      Путин заявил о росте экономики России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше