Понтон с людьми перевернулся в Царском Селе

Понтон с 24 людьми перевернулся в Царском Селе, одного человека спасти не смогли

В Царском Селе в Санкт-Петербурге перевернулся понтон, на котором находились 24 человека. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по российскому городу в Telegram-канале.

Понтон перевернулся на Большом пруду в Екатерининском парке, когда выполнял разворот. Пострадали четыре человека, одного из них врачи спасти не смогли.

После случившегося следователи начали проверку, обстоятельства происшествия устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим по неосторожности смерть человека.

Ранее в Астрахани три человека пострадали при столкновения катера с плавучим знаком. Авария произошла на реке Прамая Болда в Ленинском районе города.

Царское Село — государственный музей-заповедник в Санкт-Петербурге, который входит в список памятников, охраняемых ЮНЕСКО. Во времена Александра I на территории села основали Царскосельский лицей, выпускниками которого были, в частности, поэт Александр Пушкин, канцлер Александр Горчаков, адмирал и полярный исследователь Федор Матюшкин и другие.