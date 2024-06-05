Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:22, 5 июня 2024Россия

Три человека пострадали при столкновении катера с плавучим знаком

В Астрахани три человека пострадали после столкновения катера с плавучим знаком

Фото: Телеграм-канал МЧС Астраханской области

В Астрахани три человека пострадали при столкновения катера с плавучим знаком. Об этом сообщило управление МЧС по Астраханской области в Telegram-канале.

Авария произошла на реке Прамая Болда в Ленинском районе города. На момент столкновения на борту катера находились три человека — их госпитализировали. О состоянии пострадавших, а также о причинах случившегося не сообщается.

С начала года в Астраханской области, как отметили в МЧС, это четвертая авария с судами. Их жертвами стали три человека, напомнили в министерстве. Там призвали не садиться за руль катеров в нетрезвом состоянии.

Ранее в Ростове-на-Дону сухогруз «Зеленга» врезался рубкой в пролет разводного железнодорожного моста. Судно потеряло управление, на сухогрузе оказались смяты рубка и капитанский мостик.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Что-то среднее между Granta и Vesta». «АвтоВАЗ» представил свою новую модель — Lada Iskra. Сколько она будет стоить?

      Племя индейцев впервые получило доступ в интернет и подсело на порно

      Депутат предложил расправиться с россиянами за нежелание любить чиновников

      Литва потратит более 200 миллионов евро на гражданскую оборону

      Лерчек поддержала находящуюся в СИЗО Блиновскую

      В Швейцарии назвали бесполезным приглашение России на конференцию по Украине

      На ПМЭФ представили футболки с цитатами Путина

      Стали известны сроки восстановления Джоковича

      Цены на умные часы и наушники упали

      Пресечена еще одна атака ВСУ на российский регион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше