Три человека пострадали при столкновении катера с плавучим знаком

В Астрахани три человека пострадали после столкновения катера с плавучим знаком

В Астрахани три человека пострадали при столкновения катера с плавучим знаком. Об этом сообщило управление МЧС по Астраханской области в Telegram-канале.

Авария произошла на реке Прамая Болда в Ленинском районе города. На момент столкновения на борту катера находились три человека — их госпитализировали. О состоянии пострадавших, а также о причинах случившегося не сообщается.

С начала года в Астраханской области, как отметили в МЧС, это четвертая авария с судами. Их жертвами стали три человека, напомнили в министерстве. Там призвали не садиться за руль катеров в нетрезвом состоянии.

Ранее в Ростове-на-Дону сухогруз «Зеленга» врезался рубкой в пролет разводного железнодорожного моста. Судно потеряло управление, на сухогрузе оказались смяты рубка и капитанский мостик.