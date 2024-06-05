Три человека пострадали при столкновении катера с плавучим знаком

В Астрахани три человека пострадали при столкновения катера с плавучим знаком. Об этом сообщило управление МЧС по Астраханской области в Telegram-канале.
Авария произошла на реке Прамая Болда в Ленинском районе города. На момент столкновения на борту катера находились три человека — их госпитализировали. О состоянии пострадавших, а также о причинах случившегося не сообщается.
С начала года в Астраханской области, как отметили в МЧС, это четвертая авария с судами. Их жертвами стали три человека, напомнили в министерстве. Там призвали не садиться за руль катеров в нетрезвом состоянии.
Ранее в Ростове-на-Дону сухогруз «Зеленга» врезался рубкой в пролет разводного железнодорожного моста. Судно потеряло управление, на сухогрузе оказались смяты рубка и капитанский мостик.