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01:32, 31 марта 2025Россия

Кошку из зоны СВО доставили матери погибшего бойца в память о сыне

Кошку из зоны СВО доставили в Тюмень по просьбе матери погибшего бойца
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Smitty / Unsplash

По просьбе матери погибшего бойца в Тюмень доставили кошку Пулю из зоны специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Информационный центр Правительства Тюменской области в Telegram-канале.

Отмечается, что тюменец с позывным Калаш взял под опеку маленького котенка и регулярно присылал матери фотографии питомца. Во время открытия мемориала, посвященного героям спецоперации, к спецпредставителю губернатора по вопросам СВО подошла мать бойца и попросила найти кошку в память о сыне.

«Шанс найти эту кошку почти нулевой, но стояла задача — выполнить просьбу мамы погибшего боевого товарища», — говорится в публикации. Бойцы подразделения, в котором служил тюменец, организовали операцию по поиску животного и в итоге нашли его. Сейчас Пуля находится в Тюмени, ее передали матери погибшего.

Ранее стало известно, что в селе Никольском под Угледаром в Донецкой народной республике (ДНР) бойцы РФ три месяца жили в подвале с 30 кошками. Недавно волонтеры обнаружили животных в уцелевшем доме.

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